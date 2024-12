Percorso cinematografico per le scuole

(Breno, 12 Dic 24) Parco dell'Adamello - Comunità Montana e BIM di Valle Camonica ripropongono per il corrente anno scolastico la rassegna cinematografica Natura al Cinema, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado della Valle Camonica.



Le proiezioni dei film, scelti in funzione dell'età degli alunni coinvolti, si svolgeranno presso la Multisala Garden di Darfo Boario Terme (da dicembre 2024 ad aprile 2025) secondo il Programma.



Grazie a questa collaborazione le scuole potranno usufruire di una tariffa agevolata di € 4,00 a studente e della gratuità per insegnanti e accompagnatori.

Scarica il Programma dettagliato (5,3Mb)