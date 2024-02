(Trezzo sull'Adda, 01 Feb 24) In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide (World Wetlands Day) che si celebra in tutto il mondo il 2 Febbraio, dedicata a lagune, stagni, laghi, paludi e sorgive, Legambiente in collaborazione con il Parco Adda Nord e CROS Varenna propongono due giornate nella natura. Nella prima, sabato 3 Febbraio, riproporremo il campo di volontariato alla palude di Brivio, sicuramente l'area più pregiata dal punto di vista naturalistico e rappresentantiva della nostra area protetta. L'appuntamento per tutti è fissato dalle 14 alle 17 per interventi di ripristino e manutenzione ambientale della palude. Per info e adesioni scrivi una mail a info@legambientelecco.it. Il ritrovo è fissato al parcheggio di fronte alla Smaltiriva (Praxair) sulla s.s. 639 Bergamo-Lecco al Km. 23 a Monte Marenzo.



Il giorno dopo, domenica 4 Febbraio, è in programma una passeggiata in natura alla scoperta di un'altra area molto importante situata all'interno del Parco Adda Nord. Assieme agli esperti andremo alla scoperta della Zona Protezione Speciale "Il Toffo". Numero massimo di 30 partecipanti, invitiamo a scrivere una mail a info@legambientelecco.it o telefonare allo 0341-365798 per tutti i dettagli. Il ritrovo è fissato alle 10.00 presso il parcheggio dell'Oasi dell'Alberone in via le Rate a Villa d'Adda (Bg).

Clicca Qui e Qui per consultare le locandine.