Giornata Mondiale Zone Umide 2024

Sabato 3 Febbraio 2024

Sabato 3 Febbraio, riproporremo il campo di volontariato alla palude di Brivio, sicuramente l'area più pregiata dal punto di vista naturalistico e rappresentantiva della nostra area protetta. L'appuntamento per tutti è fissato dalle 14 alle 17 per interventi di ripristino e manutenzione ambientale della palude. Per info e adesioni scrivi una mail a info@legambientelecco.it. Il ritrovo è fissato al parcheggio di fronte alla Smaltiriva (Praxair) sulla s.s. 639 Bergamo-Lecco al Km. 23 a Monte Marenzo.