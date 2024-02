Giornata Mondiale Zone Umide 2024

Domenica 4 Febbraio 2024

Il giorno dopo, domenica 4 Febbraio, è in programma una passeggiata in natura alla scoperta di un'altra area molto importante situata all'interno del Parco Adda Nord. Assieme agli esperti andremo alla scoperta della Zona Protezione Speciale "Il Toffo". Numero massimo di 30 partecipanti, invitiamo a scrivere una mail a info@legambientelecco.it o telefonare allo 0341-365798 per tutti i dettagli. Il ritrovo è fissato alle 10.00 presso il parcheggio dell'Oasi dell'Alberone in via le Rate a Villa d'Adda (Bg).