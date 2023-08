avviso

(Francavilla di Sicilia, 11 Ago 23) REGIONE SICILIANA

Il Parco Fluviale dell'Alcantara ha avviato il censimento degli alberi monumentali ed esemplari di pregio naturalistico e/o paesaggistico all'interno della Valle dell'Alcantara.

Sottolineando l'importanza di tale iniziativa per la salvaguardia naturalistica e storico-culturale e per le positive ricadute socio-economiche legate alla didattica e al turismo eco-compatibile sul territorio, sarebbe gradita una partecipazione attiva dei cittadini.

Pertanto, si chiede al singolo e alle associazioni operanti sul territorio di notiziare questo Ente, per quanto a Vostra conoscenza, sulla presenza di esemplari vegetali di particolare valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale (si allega apposita scheda di segnalazione da inviare a info@parcoalcantara.it).

Per ogni eventuale ulteriore informazione, contattare l'Arch. Filippo Russo, tel. 094238802, email russo@parcoalcantara.it.

Francavilla di Sicilia (ME), lì 08/08/2023



Il Commissario straordinario Il Direttore reggente

(Dott. Ing. Santi Trovato) (Dott.ssa Valentina Tamburino)