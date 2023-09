(Francavilla di Sicilia, 01 Set 23) OGGETTO : fuochi artificiali – divieti e raccomandazioni

Ai sigg.ri Sindaci dei Comuni di:

- Francavilla di Sicilia

- Gaggi

- Graniti

- Malvagna

- Motta Camastra

- Randazzo

- Roccella Valdemone

- Taormina

- Giardini Naxos



Al Commissario Straordinario del Comune di

Moio Alcantara Al Commissario Straordinario del Comune di Calatabiano Al Commissario Straordinario del Comune di Castiglione di Sicilia

All'ISPETTORATO FORESTALE DI MESSINA

All'ISPETTORATO FORESTALE DI CATANIA

In occasione di manifestazioni e ricorrenze, civili e religiose, aventi carattere tradizionale, è consuetudine di varie comunità locali l'utilizzo di fuochi d'artificio e giochi pirotecnici e tuttavia, quello che per molti è un momento di festa e di gioco, può costituire, invece, motivo di stress e disturbo sugli animali, nonchè pericolo sull'ambiente e sugli stessi esseri umani per il potenziale rischio di incendi. Nel segnalare che, in generale, non è consentito svolgere alcuna attività all'interno del Parco in assenza di specifico nulla osta, si evidenzia che sussiste proprio uno specifico divieto per l'uso di fuochi all'aperto e di esplosivi all'interno dei parchi.Occorre tenere in considerazione, inoltre, che all'interno del territorio del Parco Fluviale dell'Alcantara ricade anche un sito di interesse comunitario (oggi ZSC ITA 030036 denominato"Riserva Naturale del Fiume Alcantara") che imporrebbe comunque una Vinca (Valutazioned'Incidenza) o per lo meno di una decisione di non assoggettabilità da parte dell'Ente, in quanto si deve dimostrare che le attività in essere non interferiscano con le specie e gli habitat protetti nel sito.

Fermo restando quanto premesso, in considerazione dei potenziali rischi d'incendio derivanti

dai fuochi d'artificio, seppur effettuati all'esterno del Parco e della ZSC, si ritiene opportuno, a tutela

degli Habitat e dell'ambiente, salvi i provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, dettare le

seguenti raccomandazioni:

1. che i fuochi vengano accesi su aree distanti almeno m. 200 da superfici boscate;

2. che vengano adottate tutte le opportune misure di sicurezza per evitare danni alla flora

e fauna protetta ricadenti nel Parco e nella ZSC;

3. che i responsabili dell'accensione dei fuochi predispongano squadre di volontari per il

pronto intervento;

4. che la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accensione sia garantita dagli agenti di

Polizia Municipale o da altri agenti di P.S. o forestale o VV.FF..

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario

Ing. Santi Trovato