Conferimento di incarichi in posizione di comando e/o assegnazione temporanea.

Vista l'attuale situazione della dotazione organica dell'Ente, che a seguito degli avvenuti collocamenti a riposo di diverse unità di personale dipendente si è ridotta complessivamente a 7 unità lavorative, comportando obiettive difficoltà operative soprattutto nei servizi assegnati all'aera tecnica nell'espletamento delle procedure di realizzazione degli interventi finanziati con la misura 6.5.1, nonché nell'espletamento della notevole mole di lavoro occorrente per l'istruttoria delle richieste di N.O. che pervengono giornalmente all'Ente.

Per quanto sopra ed al fine di consentire l'assolvimento dei propri compiti istituzionali riguardanti, in particolare, la progettualità e la salvaguardia del territorio, è intendimento dell'Ente reperire le sotto elencate figure professionali in servizio presso Enti Locali, Amministrazioni Regionali o Enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, da utilizzare con l'istituto del comando e/o dell'assegnazione temporanea per 36 ore settimanali:

n. 1 unità di personale con profilo professionale di "Funzionario tecnico Ctg. D"

n. 1 unità di personale con profilo professionale di "Istruttore Tecnico Ctg. C"

in possesso di titolo di studio di ingegnere, architetto, geometra o titolo equipollente e specifiche competenze in materia di opere pubbliche, appalti, progettazione, direzione e contabilità lavori, con conoscenze di sistemi informatici per progettazione ed esecuzione lavori (Cad, Primus, ecc).

Gli interessati dovranno dichiarare nel proprio curriculum:

· il tipo di esperienza nel settore lavori pubblici con elencazione della tipologia di incarico (rup, progettista, direttore dei lavori, sicurezza, verificatore, ecc) denominazione e importo dei lavori (compilare scheda allegata);

· conoscenza e livello di utilizzo di software di disegno grafico (specificare denominazione)

· conoscenza e livello di utilizzo di software di contabilità lavori pubblici (specificare denominazione)

· conoscenza e livello di utilizzo di software tecnici (calcolo, energetico, impiantista, ecc.) specificando tipo e nome;

· esperienza o meno nella istruzione di pratiche edilizie e urbanistica ;

· elenco degli eventi formativi negli ultimi cinque anni;

· eventuali abilitazioni aggiuntive (sicurezza, rspp, acustica, energetica, ecc.).

Scheda elenco incarichi opere pubbliche, allegata alla presente, debitamente compilata.

n. 1 unità di personale con profilo professionale di "Collaboratore Ctg. B"

in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria di 1^ grado.

Considerata l'urgenza, le manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire al protocollo dell'Ente, esclusivamente all'indirizzo PEC:parcoalcantara@pec.it entro e non oltre il 30 settembre p.v.

IL DIRETTORE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to (dott.ssa Valentina Tamburino) F.to (Ing. Santi Trovato)