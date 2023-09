(Francavilla di Sicilia, 05 Set 23) Ai Sindaci dei Comuni del Parco



Pervengono a questo Ente diverse segnalazioni e lamentele da parte dei fruitori escursionisti

a piedi delle aree Parco riguardo il transito di veicoli a motore (quad, mezzi fuoristrada e motocicli)

all'interno delle zone A e B del Parco. Per evitare problemi di ordine pubblico e pericoli di pubblica

incolumità si invitano gli Enti in indirizzo ad intervenire con le attività di vigilanza e controllo

secondo le proprie competenze e negli accessi alle aree Parco nel territorio di competenza. Si coglie

l'occasione per rammentare che " nelle zone "A" e "B" è vietato esercitare attività sportive e

ricreative quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo …quad …"

("Disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco" e

"Regolamento per la fruizione delle attività turistiche, escursionistiche e sportive") ma può essere

consentito solo ai proprietari dei terreni interclusi. Inoltre da Regolamento l'utilizzo di autoveicoli e

motoveicoli nelle strade comunali, provinciali, statali o poderali di accesso alle aree Parco è limitato

a gruppi di non più di tre mezzi con andatura moderata con l'obbligo di lasciare la precedenza ai

pedoni.

Certi di un riscontro si rimane a disposizione per ogni chiarimento

IL DIRETTORE REGGENTE

Dott.ssa Valentina Tamburino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. ing. Santi Trovato