(Francavilla di Sicilia, 15 Set 23) Visto l'avviso di e-distribuzione – Unità Territoriale di Messina, con cui si comunica che

nella giornata di Lunedì 18/09/2023 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 in diverse zone del

Comune di Francavilla di Sicilia, meglio individuate nell'allegato avviso e tra le quali è

compresa la Via dei Mulini ove è ubicata la sede di questo Ente Parco, a causa di lavori di

manutenzione degli impianti, sarà sospesa l'erogazione di Energia Elettrica e preso atto che

attualmente il gruppo elettrogeno in uso presso l'Ente non è funzionante, si dispone la

chiusura degli Uffici dell'Ente per la sopra richiamata data del 18/09/2023.

I dipendenti, nella giornata oggetto di chiusura presteranno attività lavorativa in modalità

agile (smart working).

Il Presidente della Cooperativa ALA, cui la presente è anche indirizzata, provvederà ad

informare del presente avviso i lavoratori socialmente utili che prestano attività a supporto

degli Uffici dell'Ente.

Il Direttore reggente

(dott.ssa Valentina Tamburino)