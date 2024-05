(Francavilla di Sicilia, 17 Mag 24) Raduno primo gruppo ore 12:45 in P.zza Municipio a Linguaglossa presso la sede CAI.



Raduno secondo gruppo ore 13.00 fine strada asfaltata di Cda Pomiere.

I due gruppi si riuniranno presso le Case " A gnura Anna".

Percorreremo un sentiero panoramico e molto suggestivo, con brevi tratti alberati dove faremo piccole soste e pausa pranzo a sacco.

Arrivati a Calatabiano saliremo dal tortuoso sentiero antico a gradoni che conduce al Castello Cruyllas, interpuntato dalla monumentale Via Crucis del 1600. Ci fermeremo in prossimità della Chiesetta del SS. Crocifisso, dalla quale, alle ore 18:00, uscirà la pesantissima Vara con il Simulacro di San Filippo Siriaco, portata a spalla dai portatori, che con l'estenuante, vertiginosa e spettacolare corsa a valle verso la città rievocheranno l'inseguimento e la cacciata dei diavoli



- Distanza 9km

- Sentiero sterrato

- Difficoltà: E

- Durata 4h



MANGANO CARMELO 3495354987

ALBERICI ALESSANDRA 3473117741

GRASSO NUCCIO 3312825515