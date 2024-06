(Francavilla di Sicilia, 13 Giu 24) Le scuole della Valle dell'Alcantara sono state protagoniste della Giornata Mondiale dell'Ambiente che si è svolta il giorno 5 giugno 2024 presso il Parco botanico e geologico delle Gole dell'Alcantara nel Comune di Motta Camastra.

All'appuntamento ha partecipato anche l'Ente Parco fluviale dell'Alcantara dove la Direttrice Valentina Tamburino si è rivolta agli studenti per illustrare le recenti iniziative di riqualificazione naturalistica di due aree golenali del fiume Alcantara e per coinvolgerli nelle attività di monitoraggio, controllo e studio che proseguiranno anche a lavori ultimati.

L'Ente Parco, con gli studiosi dell'Università di Catania, stanno infatti creando un laboratorio a cielo aperto per lo studio della ricostituzione degli ecosistemi fluviali ormai scomparsi in quella zona e i conseguenti servizi ecosistemici che ne deriveranno: già, con gli ultimi lavori in corso e con il ritorno dell'acqua nell'area, si sono ripresentati aironi, poiane, garzette e si sta ricostituendo la flora tipica dell'area fluviale.

La linea di progettazione intrapresa dall'Ente Parco s'indirizza non solo verso la tutela e la protezione del fiume ma anche verso la riqualificazione e il recupero di aree degradate o addirittura scomparse secondo il recente pronunciamento del Parlamento Europeo (febbraio 24) nell'ambito della Biodiversity Strategy 2030 Eu Nature Restoration Law.

Gli studenti saranno i futuri cittadini della Valle e come futuri responsabili della gestione del territorio a cui appartengono devono essere informati e consapevoli del patrimonio e del bene comune destinati ad ereditare.

Hanno relazionato durante l'incontro anche il sindaco di Motta Camastra Carmelo Blancato, l'avvocato Alessandro Vaccaro, la prof.ssa Antonia Cristaudo dell'Università di Catania, la presidente di Legambiente Circolo Taormina-Valle dell'Alcantara Annamaria Noessing.