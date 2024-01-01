(Francavilla di Sicilia, 14 Giu 24) LE SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE VITIVINICOLE
VENERDI' 12 LUGLIO 2024 - ORE 17.30 PRESSO L'AZIENDA AL-CANTARA - CONTRADA FEUDO S. ANASTASIA, SP89, RANDAZZO CT.
IL DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE (DI3A) DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA E IL CSEI CATANIA ORGANIZZANO UN SEMINARIO ALLO SCOPO DI PRESENTARE IL SISTEMA DI FITODEPURAZIONE REALIZZATO PRESSO L'AZIANDA Al-CANTARA DI RANDAZZO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO VitEtna FINANZIATO DALLA MISURA 16.1 DEL PSR SICILIA.