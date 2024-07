(Francavilla di Sicilia, 11 Lug 24) L'Ente Parco fluviale dell'Alcantara, giorno 4 luglio 2024, ha ospitato e supportato le attività di studio entomologico di un gruppo di ricercatori di fama internazionale esperti di insetti vettori di patogeni floematici. La visita, pianificata dal Di3A dell'Università di Catania, condotta nell'ambito delle attività di ricerca del gruppo di lavoro della prof.ssa Matilde Tessitori, si è svolta in alcuni siti dell'area naturale protetta con prelievi di insetti in zone umide del Parco caratterizzate da variegata diversità animale e vegetale. Le catture sono state effettuate dai tre visiting scientists ospiti del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania (Di3A): il prof. Christopher Dietrich e la prof.ssa Valeria Trivellone dell'University of Illinois (USA) e la dott.ssa Cristina Marzachì dell'IPSP del CNR di Torino. Nel corso delle attività di campionamento erano presenti anche alcuni studenti dell'Università di Catania.



Una lunga e intensa giornata esplorativa dell'ecosistema fluviale del Parco, che ha suscitato curiosità e interesse nei ricercatori coinvolti. La Direttrice, con la collaborazione della dott.ssa Veronica Leotta e di Carmelo Magaraci, ha coadiuvato il team di ricercatori presso l'azienda vitivinicola Cottanera e le aree naturali caratterizzate da un alto indice di diversità biologica.



La prospettiva di una fattiva collaborazione scientifica per la condivisione dei dati raccolti che successivamente verranno analizzati, consentirà all'Ente Parco di individuare gli interventi e gli investimenti prioritari per la tutela e la gestione della biodiversità dell'area naturale protetta.