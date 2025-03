(Francavilla di Sicilia, 19 Mar 25) Il Parco fluviale dell'Alcantara ha aderito alla campagna globale promossa dalle Nazioni Unite (UN-Water) e il prossimo 21 marzo celebrerà la Giornata Mondiale dell'Acqua (#WorldWaterDay), dedicata quest'anno alla preservazione dei ghiacciai.

Fai la tua parte!

Unisciti alla campagna globale per la salvaguardia dei ghiacciai. Ognuno di noi può contribuire: singoli cittadini, famiglie, scuole, università, aziende e istituzioni. Ridurre il riscaldamento globale e adattarsi ai cambiamenti in atto è fondamentale per il futuro del nostro pianeta.



Le Nazioni Unite (UN-Water), a tal proposito, hanno realizzato dei contenuti specifici per sensibilizzare e coinvolgere grandi e piccoli su questo tema fondamentale:

Scheda informativa – Per comprendere il ruolo cruciale dei ghiacciai nel ciclo dell'acqua.

– Per comprendere il ruolo cruciale dei ghiacciai nel ciclo dell'acqua. Kit di attivazione – Strumenti educativi per coinvolgere gli studenti di tutte le età in attività didattiche e interattive.

Messaggi chiave della Giornata Mondiale dell'Acqua 2025

- I ghiacciai si stanno sciogliendo a un ritmo senza precedenti. Il cambiamento climatico sta alterando il ciclo dell'acqua, rendendolo più imprevedibile ed estremo.



- Il loro ritiro ha conseguenze devastanti. Milioni di persone dipendono dai flussi di acqua di fusione, la cui alterazione può provocare inondazioni, siccità, frane e l'innalzamento del livello del mare.



- Preservare i ghiacciai è una questione di sopravvivenza. È essenziale ridurre le emissioni di gas serra e gestire in modo sostenibile le risorse idriche per proteggere il nostro futuro.



Per info e maggiori dettagli sull'evento in programma il 21 marzo 2025 consultare:

- Locandina

- Descrizione

- Programma

Confidiamo nella partecipazione attiva di Tutti per diffondere consapevolezza e promuovere azioni concrete.