Domenica 3 Novembre 2024

"Sotto il Vulcano Trail", giunto all'8^ edizione, è un evento sportivo organizzato nel magnifico scenario della Valle dell'Alcantara da Etna Trail ASD Linguaglossa in collaborazione con la ProLoco di Francavilla di Sicilia.

La prova, inserita nel Campionato Regionale Trail 2024 del CSI siciliano, è valida per il Trail Sicilia Challenge.

La competizione sportiva prevede una gara agonistica di circa 25 km e un percorso di 11 km riservato agli amanti delle escursioni e agli atleti che si vogliono avvicinare al mondo del Trail Running.

La manifestazione sportiva, prevista per domenica 3 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 15.00 circa, interesserà tre Comuni del Parco fluviale dell'Alcantara con i suoi fantastici borghi, ovvero Francavilla di Sicilia, Castiglione di Sicilia e Motta Camastra.

Le peculiari caratteristiche del percorso, che si inerpica lungo sentieri e strade ai piedi della catena dei Monti Peloritani e costeggia il fiume Alcantara, rendono questo trail running un evento turistico e culturale oltre che sportivo.

Programma

Ore 07.45 piazza Matteotti

Ritiro pettorali e spunta.

Ore 9.30 Partenza Trail Lungo

Ore 9.40 Partenza Navetta atleti trail corto verso le Gole dell'Alcantara

Ore 10.30 Partenza trail corto in riva al fiume Gole dell'Alcantara

Ore 13.00 inizio terzo tempo

Ore 14.30 Premiazione

INFO E ISCRIZIONI: TRAILSICILIACHALLENGE.IT