(Castelnuovo di Garfagnana, 24 Mag 24) Il Parco Regionale delle Apuane presenta il programma in occasione della Giornata europea dei Parchi e la settimana europea delle aree protette. Il 24 Maggio è la data riconosciuta per ricordare la creazione dei primi parchi nazionali in Europa (una serie di nove aree create in Svezia nel 1909) e attorno a questa giornata si organizzano eventi in tutto il continente per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di conservare bellezze naturali e biodiversità.

Ecco il programma dell'edizione 2024 che il Parco delle Apuane realizza, anche in collaborazione con altre realtà locali.

