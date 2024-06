(Castelnuovo di Garfagnana, 05 Giu 24) Lo storico dell'arte Fabrizio Federici presenterà il volume "Nelle Terre del Marmo. Maestri e geografia nella scultura del Cinquecento". L'appuntamento è per sabato 8 giugno, alle 17:30 a Massa, presso l'Aula Magna del Liceo artistico e musicale "Felice Palma", gentilmente concessa. L'evento promosso dal Parco Regionale delle Alpi Apuane e dalla sua Rivista "Acta apuana", vede la collaborazione della sezione di Massa e Carrara della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi.

Da alcuni anni, il Parco sta realizzando queste iniziative editoriali di promozione della cultura del marmo apuano, per sottolineare l'importanza artistica e il valore storico delle produzioni scultoree e architettoniche del passato, nella prospettiva di una valorizzazione qualitativa e selettiva delle produzioni lapidee del presente e del futuro.

