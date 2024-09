(Castelnuovo di Garfagnana, 12 Set 24) Massa e Alta Versilia protagoniste delle prossime escursioni finanziate dal Parco con Associazione Il Bivacco Aps e Liberi Sentieri – Free Treks

Il primo appuntamento è per domenica 15 settembre con Aperitrek, tramonti e vette. Monte Folgorito e la Linea Gotica: percorso ad anello lungo i sentieri della Linea Gotica che vi porterà dal Pasquilio fino alla vetta del Monte Folgorito, dove ammirerete il tramonto con vista sul mare gustando un aperitivo. (Per maggiori informazioni e prenotazioni: +39 347 763 3746,+39 340 300 6065).

Il secondo, sabato 21 settembre con Saluto all'Estate dal Monte Croce: saluto di arrivederci all'estate e di benvenuto all'autunno dalla cima del Monte Croce nel giorno dell'equinozio autunnale. Un'escursione ricca di viste spettacolari sul gruppo delle Panie. (Per maggiori informazioni e prenotazioni: +39 339 242 9589,+39 349 175 1644).