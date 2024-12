Venerdì 13 dicembre 2024

(Castelnuovo di Garfagnana, 10 Dic 24) Venerdì 13 dicembre 2024 presso la GeoPark Farm "G. Nardini" – loc. Bosa di Careggine, il Parco organizza una Giornata divulgativa sulla potatura e ristrutturazione di un vigneto. Saranno gli esperti del settore ad alternarsi in relazioni teoriche ed attività pratiche sul tema.

Questo il programma dei lavori:



Ore 10:00 Iscrizioni

Ore 10:10 Saluti del Presidente dell'Ordine dei Dott. Agr. e dei Dott. For. di Pisa-Lucca-Massa-Carrara e del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Ore 10:30 La potatura del vigneto e forme di allevamento della vite – Dott. Agr. Pietro Panesi;

Ore 11:30 Discussione

Ore 12:00 Visita al vigneto aziendale

Ore 12:30 Pausa pranzo

Ore 14:00 Potatura di riconversione da alberello a guyot – Attività pratica in vigneto

Ore 16:45 Discussione finale e conclusione dei lavori.



È prevista la possibilità di pranzo a 12,00 € (su prenotazione). Max 25 partecipanti.

Iscrizioni e prenotazioni entro giovedì 12 dicembre p.v. al n. 3663403552.

Saranno riconosciuti CFP ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali

In caso di condizioni meteo avverse, l'evento sarà rimandato a data da destinarsi.