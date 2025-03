Da venerdì 25 aprile a domenica 14 settembre: appuntamenti di memoria, teatro e musica in quota e non solo

(Castelnuovo di Garfagnana, 25 Mar 25) Musica sulle Apuane, il Festival in quota organizzato dal CAI di Massa Sez. "E.Biagi" con la collaborazione di varie sezioni Cai della Toscana e del Parco Regionale delle Alpi Apuane, giunge alla tredicesima edizione. La manifestazione, che è diventata punto di riferimento per gli amanti dell'incontro tra cultura e ambiente, per il 2025 propone un programma ancora più ricco e, come da tradizione, sempre variegato, spaziando tra moltissimi generi per offrire al pubblico gli spunti culturali e gli stimoli più diversi.

Da quest'anno, nelle date degli spettacoli, grazie a sinergie tra le varie associazioni, rifugi e operatori, sarà possibile organizzare l'intera giornata anche con escursioni autonome nei dintorni, visite all'orto botanico, a chiese e musei, luoghi dove sostare e mangiare. Tutto questo per permettere al pubblico di appassionati di godere le Apuane nella loro globalità.

