Domenica 25 Agosto 2024

Dopo il successo delle escursioni alle sorgenti della Renara e del Frigido, la Federazione Speleologica Toscana è pronta per il terzo e ultimo appuntamento del progetto "Le Sorgenti carsiche delle Alpi Apuane: da dove viene l'acqua che beviamo?"



L'appuntamento è per domenica 25 agosto con l'escursione alla sorgente di Equi Terme.

L'escursione inizierà al mattino, con un percorso guidato dai volontari della Federazione Speleologica Toscana. Durante la passeggiata, si esploreranno i meccanismi del carsismo che caratterizzano le Alpi Apuane e si scoprirà come le acque sotterranee riemergono in superficie attraverso spettacolari sorgenti carsiche e la sorgente di Equi Terme offre senz'altro un paesaggio unico e affascinante.



Come nelle precedenti escursioni, è consigliato indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte per camminare su terreni accidentati. Si consiglia inoltre di portare con sé acqua, snack e una macchina fotografica per immortalare i suggestivi paesaggi.

Maggiori informazioni