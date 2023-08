(Rezzo, 29 Ago 23) In scena tutta l'emozione dell'outdoor nell'area protetta

L'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ha in programma interessanti novità in occasione della partecipazione alla X edizione della manifestazione "Expo Valle Arroscia" a Pieve di Teco, l'annuale vetrina delle eccellenze del territorio, quest'anno da venerdì 1 a domenica 3 settembre.



Con le sue montagne affacciate sul mare e l'eccezionale biodiversità, il Parco delle Alpi Liguri è un territorio dalle mille sorprese: la vicinanza alla costa e il passaggio dal clima della Riviera a quello delle Alpi in uno spazio ridotto fanno sì che l'area ospiti una varietà impressionante di microclimi e una stupefacente molteplicità di piante e animali. Itinerari, attività e sport all'aperto, buona cucina, eventi e borghi storici: sono numerosissime le attività outdoor che si possono praticare nel Parco, grazie alla sensazionale ricchezza di ambienti. Al trekking estivo e invernale si affiancano infatti l'escursionismo equestre, il canyoning, il parapendio, la mountain-bike e l'arrampicata.



L'Ente Parco collaborerà all'Expo Valle Arroscia con diverse iniziative e uno stand istituzionale in collaborazione con la Camera di Commercio "Riviere di Liguria" e "Assaggia la Liguria", per far conoscere il proprio territorio a turisti, visitatori, appassionati di montagna e di outdoor, e a tutti coloro che vorranno saperne di più sull'area protetta e sull'ampia offerta turistica improntata alla sostenibilità, certificata dal 2021 con il riconoscimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile attribuito da Europarc Federation.



Grande attrattiva all'Expo di quest'anno sarà l'Outdoor immersion room, visitabile tutti i giorni nella piazza della Chiesa collegiata di S. Giovanni Battista: un'esperienza immersiva multimediale che farà sperimentare al pubblico l'ebbrezza dello sport nel Parco. Altro punto di interesse sarà l'esposizione itinerante "A spasso nel Parco delle Alpi Liguri" sotto i portici di Corso Ponzoni.

