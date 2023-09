Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

(Rezzo, 13 Set 23) E' partita l'edizione 2023 del Concorso Mieli dei Parchi della Liguria con capofila l'Ente Parco Naturale Regionale dell'Aveto, che culminerà nella giornata conclusiva e di premiazione in programma domenica 7 aprile 2024 a Rezzoaglio (GE), in Località Vicosoprano.



Possono partecipare tutti gli apicoltori con apiari siti nei Comuni dei Parchi, nelle aree contigue, nelle Zone di Conservazione Speciale e nelle Zone di Protezione Speciale gestite dai Parchi naturali liguri, in regola con le norme di apicoltura e debitamente registrati.



Termine per la consegna dei campioni di miele: venerdì 20 ottobre 2023 presso i punti segnalati per il ritiro (per gli apicoltori del Parco delle Alpi Liguri la consegna è a Imperia presso l'ufficio territoriale di Viale Matteotti 145 da lunedì a venerdì, previo contatto telefonico al numero 0183 753384).



