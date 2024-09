(Rezzo, 18 Set 24) Anche quest'anno si svolgerà il Concorso "Mieli dei Parchi della Liguria", la manifestazione a sostegno degli apicoltori della Regione che intende valorizzare un prodotto che da sempre lega integrità ambientale e buone pratiche rurali.



L'edizione 2024 della rassegna che da oltre 20 anni sancisce la collaborazione degli apicoltori liguri con la Regione, Federparchi e il sistema delle Aree Protette liguri, sarà curata dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.



Il Concorso si rivolge a tutti gli apicoltori con apiari siti nei Comuni dei Parchi della Liguria e delle Zone Speciali di Conservazione ad esse funzionalmente connesse.



I campioni di miele potranno essere consegnati presso le sedi degli Enti Parco di competenza entro il 31 ottobre 2024. La partecipazione al concorso prevede la consegna, per ogni tipo di miele, di n. 3 vasetti da 250 grammi ciascuno unitamente alla scheda di partecipazione secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina del Concorso Mieli dei Parchi della Liguria.



Successivamente i campioni saranno sottoposti ad analisi chimico-fisiche e analisi organolettiche e sensoriali per arrivare al riconoscimento di 1, 2 o 3 api d'oro a ciascun miele in concorso.



Per gli apicoltori del Parco delle Alpi Liguri la consegna dei campioni è possibile presso la sede territoriale di Imperia, Viale Matteotti 145, dal lunedì al venerdì previo contatto telefonico al numero 0183 753384.