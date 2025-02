Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

(Rezzo, 21 Feb 25) Il Comune di Pigna ha pubblicato un bando per concedere in locazione il compendio immobiliare ad uso commerciale sito in località "Sella di Gouta", secondo la procedura concorsuale di aggiudicazione basata sul criterio del massimo rialzo sul canone posto a base d'asta, a favore del soggetto che si proponga di avvalersene per un uso che sia coerente con le finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale, ovvero di un utilizzo esclusivamente commerciale della struttura, con funzione di presidio sul territorio.



La locazione avrà durata di 6 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, e il canone annuo dovuto dal locatario sarà quello risultante dalla gara sulla base della proposta che verrà formulata dai partecipanti, tenuto conto che la base d'asta è stata fissata in Euro 905,00.



Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Pigna il plico con la domanda e la presentazione dell'offerta entro le ore 13 del 24 marzo 2025.



Link per scaricare il bando: www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=5783&Tipo=33&CE=pgn498