Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Festeggiamenti e panorami

Da Domenica 31 Dicembre 2023 a Martedì 2 Gennaio 2024

Anche il Parco delle Alpi Liguri si prepara per l'ultima notte del 2023: nel borgo di Mendatica e nella frazione di Monesi sono in programma festeggiamenti per dare il benvenuto al 2024 circondati dagli splendidi panorami dell'Alta Valle Arroscia.





Domenica 31 dicembre - martedì 2 gennaio

CAPODANNO IN RIFUGIO A MENDATICA

A Mendatica l'arrivo dell'anno nuovo si festeggerà con la Guida Ambientale Escursionistica Marina Caramellino al Rifugio Cà da Cardella: un modo per celebrare la ricorrenza di Capodanno in compagnia, nella tranquillità della natura del Parco delle Alpi Liguri.

Il programma prevede l'arrivo il giorno 31 dicembre, con una passeggiata immersi negli incantevoli scenari montani del borgo, a seguire cenone di Capodanno e festa in allegria. Il giorno seguente ci sarà spazio per un'altra escursione. Si pernotterà una seconda notte in rifugio, con rientro il giorno 2 gennaio.

Info e prenotazioni: Tel. 337 1066940

Domenica 31 dicembre - Lunedì 1 gennaio

FESTA DI CAPODANNO A MONESI

Un fine anno spettacolare immersi nei meravigliosi paesaggi di Monesi di Mendatica, per festeggiare l'arrivo del 2024 in allegria insieme all'associazione Monesi Young. Natura, buon cibo, musica e balli non potranno mancare per un Capodanno d'eccezione. Il programma prevede domenica pomeriggio il ritrovo alle ore 14:00 presso la Locanda Vecchia Partenza di Monesi, transfert ed escursione tra Piaggia e Valcona (Dislivello: 300 m; Difficoltà: E; Durata: 4 ore).

A seguire, alle ore 19:00, ritrovo a La Vecchia Partenza, piccolo aperitivo e poi cena e festa con sorpresa. La mattina del nuovo anno colazione e poi alle ore 10:00, ciaspolata oppure escursione a seconda della situazione neve, con vista Monte Saccarello (Dislivello e difficoltà: medi; Durata: 5 ore).

Il programma potrà subire variazioni a seconda della situazione meteo, ma la festa è assicurata! I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.

Costo: 120 € comprensivi di sistemazione in rifugio con letti singoli o matrimoniali in camere condivise; aperitivo; cenone (bevande escluse); accompagnamento guida GAE per le escursioni.

Info e prenotazioni: Barbara Campanini (GAE): Tel. 3467944194 – Mail: campaninib@yahoo.it