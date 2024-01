Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Musica e feste per l'arrivo della Befana

Da Giovedì 4 a Sabato 6 Gennaio 2024

Il Natale è passato in un lampo, e anche nel Parco delle Alpi Liguri restano ormai le feste dell'Epifania: i borghi si preparano con musica ed eventi conviviali all'arrivo della Befana, Signora dell'inverno.

Giovedì 4 gennaio

NOTE E CANTI PER GLORIA A MONTEGROSSO PIAN LATTE

Il piccolo borgo dell'Alta Valle Arroscia si prepara ad accogliere il tradizionale evento di beneficenza "Note e Canti per

Gloria": ormai quasi dieci anni fa, dalla volontà dei giovani della cantoria parrocchiale, è nata l'idea di raccogliere fondi per l'Associazione Pro Gloria, dando vita a un evento simbolo del periodo natalizio montegrossino. Finalità dell'associazione è quella di sostenere i medici ed i volontari che aiutano le famiglie dei bambini

malati, prestando servizio a domicilio.

L'edizione 2023/2024 dell'evento ne segna l'evoluzione da concerto singolo a piccola rassegna di cori: giovedì 4 gennaio, alle ore 21, si svolgerà il primo concerto nella Chiesa Parrocchiale di San Biagio, con la partecipazione della Schola Cantorum Exultate Justi di Imperia, diretta dal M. Roberto Grasso, accompagnata all'organo dal M. Andrea Verrando.

Il secondo appuntamento avrà luogo domenica 14 gennaio, alle ore 17, sempre nella Parrocchiale, con la partecipazione del Coro Mongioje di Imperia.

Venerdì 5 gennaio

SERATA PER LA CROCE BIANCA

Venerdì 5 gennaio alle ore 20, presso la sede dell'Associazione Pro Loco di Cosio d'Arroscia, verrà organizzato un giro pizza di beneficenza a favore della Croce Bianca di Pornassio.

Il contributo minimo sarà di Euro 10,00; ad accompagnare la cena, lo spettacolo-laboratorio di Tammuriata a cura di Raffaella Tirelli.

Info e prenotazioni: prolococosio@virgilio.it – Tel. 345 5177753

Sabato 6 gennaio

STREFANA A TRIORA

In grande stile torna la Befana nel Paese delle Streghe: sabato 6 gennaio alle ore 10:30 ritrovo di fronte al Palazzo Comunale per "Strefana Explorer", trekking adatto anche ai più piccoli in collaborazione con il Parco delle Alpi Liguri; alle ore 14 in Piazza del Mercato animazione con i rapaci di "Terra di Confine" e dalle 14 alle 17 in Piazza della Collegiata (in caso di maltempo presso il centro culturale) grande festa a cura di "Capriole sulle nuvole", con degustazione del tipico turun de "La Strega di Triora", sculture di palloncini, trucca bimbi, baby dance, caccia al tesoro e un'invitata speciale… la Strefana!

Alle ore 16 presso la sala conferenze di Palazzo Stella incontro con Davide Scianca, pittore surrealista del quale è ospitata la mostra presso il Museo; alle ore 17 presentazione del nuovo libro di Morena Fellegara "Delitti e tarocchi", con il contributo di Loredana De Flaviis e Paolo Paolino del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare.

Cioccolata e panettone per grandi e piccini.

Info: Comune di Triora - Tel. 0184 94049





ARRIVA LA BEFANA A COSIO D'ARROSCIA

A partire dalle ore 15, presso il Parco Giochi Sant'Antonio, inaugurazione del muretto dei bambini in attesa dell'arrivo della Befana.

Info: prolococosio@virgilio.it – Tel. 345 5177753