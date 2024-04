Inaugurazione Maison Outdoor

Sabato 6 Aprile 2024

Sabato 6 aprile appuntamento nel borgo di Triora, in Alta Valle Argentina, per una giornata di festa, in occasione dell'inaugurazione della Maison Outdoor Experience: l'evento, dal titolo "Parco Alpi Liguri Immersive Experience" è organizzato dall'Ente Parco Naturale delle Alpi Liguri e sarà ricco di iniziative e attività collaterali gratuite.





PROGRAMMA

Prenotazioni





Info: Tel. 331 2687883