Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

A Cosio d'Arroscia

Domenica 14 Aprile 2024

Domenica 14 aprile l'Associazione "La Ghilda" organizza una giornata a Cosio d'Arroscia dedicata alle tradizioni autoctone, alla cultura celtica e alle festività antiche legate al "periodo luminoso" dell'anno. Verrà organizzata una passeggiata nei boschi, per parlare di come gli antichi celebrassero lo scorrere del tempo, in particolare nelle feste estive Beltane e Lughnasadh.

Efrem Briatore guiderà i partecipanti parlando di alberi e della visione del bosco nell'antichità. Federica Cosentino racconterà la storia antica, i miti sussurrati intorno al fuoco, le tradizioni celtiche e del folklore.

Ritrovo: ore 10.00 a Cosio d'Arroscia (punto preciso: https://maps.app.goo.gl/3du3zviXuDs4yR53A)

Contributo richiesto: Euro 15,00 a persona

Info e prenotazioni: Tel. 349 3378643