Immersive Experience ed escursione

Da Sabato 20 a Domenica 21 Aprile 2024

Il Parco delle Alpi Liguri si prepara a una giornata di festa per questo fine settimana, con l'evento "Parco Alpi Liguri Immersive Experience" a Mendatica, mentre domenica non perdete l'appuntamento sui sentieri con Monesi Young, che vi accompagnerà lungo l'anello del Monte Lega.

Sabato 20 aprile

PARCO ALPI LIGURI IMMERSIVE EXPERIENCE A MENDATICA

Sabato 20 aprile appuntamento nel borgo di Mendatica, in Alta Valle Arroscia, per una giornata di festa in occasione della doppia inaugurazione della Maison Outdoor Experience e della Stanza del Volo. L'evento, organizzato dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, sarà ricco di iniziative e attività collaterali gratuite.

Il programma: https://parconaturalealpiliguri.it/20-aprile-parco-alpi-liguri-immersive-experience-a-mendatica/

Domenica 21 aprile

ESCURSIONE AD ANELLO SUL MONTE LEGA CON MONESI YOUNG

L'Associazione sportiva Monesi Young organizza un'escursione al Monte Lega, un punto panoramico spettacolare nel Parco delle Alpi Liguri, dal quale lo sguardo spazia dalle Alpi Marittime al mare,fino alle alte cime della Valle delle Meraviglie. I resti delle fortificazioni riportano la memoria al passato e al famoso Vallo Alpino. Aggirando il Monte Lega a metà costa e il panorama si apre sulla Val Roja e, più indietro, sulle alte montagne ancora innevate del Mercantour. Con un po' di fortuna, si potranno riuscire a vedere caprioli e aquile.

Dislivello: 450 m - Tempi di percorrenza: 6 ore - Lunghezza: 14 km - Difficoltà: Escursionistica +

Ritrovo: Sella di Gouta (automuniti) alle ore 9 presso il Rifugio Gola di Gouta (attenzione: il Rifugio è chiuso); compattamento auto e arrivo a colle Scarassan, dove lasceremo le auto. Rientro nel pomeriggio previsto per le 16.

Quota di partecipazione: Euro 10,00 per gli adulti (gratis per i ragazzi sotto i 18 anni). Evento riservato ai soci MY ASD (costo tessera Euro 20,00).

Prenotazioni: Matteo Serafini - Tel. 333 6853041