Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

A cura della Guida Ambientale Escursionistica Marina Caramellino

Domenica 26 Maggio 2024

Dal Colle di Nava si seguirà il sentiero dell'Alta Via dei Monti Liguri, raggiungendo il Forte Pozzanghi (uno dei 5 forti dislocati in zona, costruiti fra il 1870 e il 1888 dal Regno Sabaudo). Si proseguirà per il Poggio delle Forche e la Colla del Fieno, per poi scendere vicino all'abitato di Cosio d'Arroscia.

Ritrovo: ore 8:30 a Imperia / ore 9 a Pieve di Teco / ore 9:30 Colle di Nava

Difficoltà: E – Dislivello: 360 metri – Lunghezza: 9 km.

Info e prenotazioni: Marina – Tel. 337 1066940