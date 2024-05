Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

A cura di Liguria Arte Natura

Domenica 26 Maggio 2024

Dalla Valle Argentina, prima di Molini di Triora, si svolta per il piccolo paese di Andagna. Da qui si prosegue in auto per raggiungere il punto di inizio del sentiero a piedi: Drego, terra di lavanda profumata e faticoso pascolo, sentiero di camosci e cielo di instancabili rapaci, sprona verso la vetta del monte Carmo dei Brocchi, mentre si passa in mezzo a folti noccioleti e praterie montane ora lussureggianti di viole, orchidee, globularie, ranuncoli.



L'escursione si svolge sotto le pendici del Carmo dei Brocchi, un monte dal nome simpatico tutto da scoprire. Molte emergenze si dispiegano ai suoi piedi: il versante sud, aspro e selvaggio tra le rocce, mentre salendo si valica il Passo della Mezzaluna, dove il panorama è infinito. Crocevia importante lungo la "strada marenca", antica via di collegamento con il mare, suggestiva e ricca di testimonianze storico-antropologiche. Vi si notano tracce di antichi insediamenti, antichi recinti in pietra per il bestiame, vecchie carbonaie.



Infine, il sentiero sbuca dal bosco sopra la zona più suggestiva dell'escursione: un'ampia area semicircolare naturale a forma di anfiteatro, denominata localmente il "Sotto di San Lorenzo".

In alto, vicino al sentiero, si osserva una grossa pietra allungata infissa quasi verticalmente nel terreno, ritenuta un menhir, testimonianza di una tradizione megalitica protostorica.

Ritrovo: ore 9:00 ad Andagna nell'ampia curva all'ingresso del paese davanti alla fontana (da qui si prosegue in auto per 4 km fino alla località Drego).

Difficoltà: E - Dislivello: 550 m in salita e discesa - Distanza km 11 - Tempo di Percorrenza 4 ore + soste.

Quota di partecipazione: Euro 10,00 a persona.

Notizie logistiche: spostamento con i propri mezzi, pranzo al sacco e borraccia - scarponcini con una buona suola - bastoncini

Info e prenotazioni: Liguria Arte Natura Angela Rossignoli – Tel. 338 4536788 - angela.rossignoli@gmail.com