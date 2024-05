A cura di Ponente Trekking

Da Sabato 1 a Domenica 2 Giugno 2024

Un evento immersi nel verde della natura al ritmo di danze libere. Un tuffo nel silenzio, avvolti dalla calda accoglienza di Silvia e Matteo che ospiteranno presso l'Agriturismo "La Fontana dell'Olmo" e delizieranno con la loro cucina tipica ligure con prodotti a km zero.

Una full immersion di due giorni che prevede per sabato 1 giugno due sessioni di biodanza con un pranzo leggero, una cena tipica, pernottamento e per domenica 2 giugno colazione, panino per l'escursione, escursione guidata attraverso una faggeta centenaria sino a giungere al Passo della Mezzaluna (sita nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri) e sessione di biodanza nel bosco di Rezzo, uno dei più suggestivi della Liguria.



Costi di partecipazione: Euro 155,00 per le prenotazioni che verranno effettuate entro e non oltre il 26/04 p.v. o Euro 180,00 per le prenotazioni che verranno effettuate entro e non oltre il 05/05/24.

Info e prenotazioni: Marco Muratore – Tel. 342 1776346