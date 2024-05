Cultura ed escursioni

Da Sabato 18 a Domenica 19 Maggio 2024

Nei Comuni del Parco delle Alpi Liguri, il finesettimana è sempre un'occasione per riscoprire il territorio dando spazio all'arte, alla cultura e alla tradizione.

Sabato 18 maggio

INAUGURAZIONE MOSTRA D'ARTE A COSIO D'ARROSCIA

Sabato 18 maggio a Cosio d'Arroscia è in programma l'inaugurazione della mostra d'arte di Sebastian Hvalsøe Jakobsen. L'appuntamento è alle ore 17 presso lo Spazio d'Arte The Nordic Cave in via Mazzini, all'incrocio con via San Sebastiano.

CONVEGNO "LE RADICI DI MONESI E LA MONTAGNA" A TRIORA

Sabato 18 maggio a Triora a partire dalle ore 10 presso Palazzo Stella avrà luogo il convegno "Le radici di Monesi e la montagna", organizzato dal Comune di Triora. Si parlerà del recupero urbanistico e ambientale del Borgo di Monesi di Triora e del suo futuro.

Al convegno sono invitati parlamentari, assessori regionali, presidenti ed amministratori della Provincia, dell'Ente Parco Alpi liguri e dei Comuni del territorio, docenti universitari, rappresentanti dei comitati e delle associazioni operanti in zona, operatori economici e del terziario. Il convegno sarà moderato da Guglielmo Zanchetta.

Al pomeriggio l'associazione Quasi Quadro organizza alle ore 13 presso il Centro Culturale buffet e degustazione "Sugeli" De.Co. Nell'occasione verranno presentati gli eventi dell'estate 2024 in programma a Triora e "Triora il granaio di Genova".

Alle ore 15:30 presso il centro culturale Polivalente avverrà invece un incontro con Gianfranco Saffiotti (alias "Il metereologo ignorante"), che con i suoi modi simpaticamente irriverenti affronterà il fondamentale tema del cambiamento climatico. L'evento è a cura dell'associazione "Quasi Quadro".

Domenica 19 maggio

ESCURSIONE GRATUITA NEL PARCO PER IL "MAGGIO DEI PARCHI" A ROCCHETTA NERVINA

Domenica 19 maggio il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri aderirà alla manifestazione annuale del "Maggio dei Parchi della Liguria" con un'escursione guidata gratuita in Val Nervia.

Difficoltà: E – Durata: 5 ore – Dislivello: 450 metri – Lunghezza: 9 km. Pranzo al sacco.

Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Accompagnamento, info e prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro le ore 19 di sabato 18 maggio – Antonella Piccone – Tel. 391 1042608

Per maggiori dettagli: https://parconaturalealpiliguri.it/domenica-19-maggio-escursione-gratuita-nel-parco-per-il-maggio-dei-parchi/