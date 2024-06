Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Gastronomia, musica e trekking

Da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno 2024

Nel Parco delle Alpi Liguri è in arrivo un weekend di eventi per grandi e piccoli: sono in programma due serate gastronomiche e musicali, venerdì 14 giugno a Rocchetta Nervina e sabato 15 giugno ad Andagna, mentre per la giornata di domenica due interessanti escursioni, una a carattere naturalistico e l'altra culturale.

Venerdì 14 giugno

FESTA INAUGURALE "ALVITRAIL" A ROCCHETTA NERVINA

L'Associazione Pro Loco di Rocchetta Nervina organizza per venerdì 14 giugno la festa inaugurale della competizione "ALVITRAIL": a partire dalle ore 19:30 musica, buon cibo e divertimento. Verranno anche raccolti fondi per il ripristino del Rifugio Pau.

La Alvi Trail è un ultra trail internazionale lungo i sentieri dell'Alta Via dei Monti Liguri e dell'Alta Via delle Cinque Terre, una corsa in montagna in 8 tappe con partenza da Rocchetta Nervina (Alpi Liguri) e arrivo a Porto Venere (Golfo dei Poeti).

Per info: infoparcorocchetta@gmail.com

Sabato 15 giugno

SERATA GASTRONOMICA E MUSICALE "E LIZZETTE DE SAN ZANE" AD ANDAGNA (Molini di Triora)

Sabato 15 giugno torna ad Andagna (Molini di Triora) la manifestazione "E Lizzette de San Zane", in italiano le "Lucciole di San Giovanni": i partecipanti verranno guidati attraverso un percorso enogastronomico, accompagnato dalla calda atmosfera dei lumini, arricchito dal tour nei caratteristici carruggi del paese, gustando i piatti salati e dolci offerti nelle apposite aree. Un evento per grandi e piccini, nella magia delle prime notti d'estate.

Saranno previsti due itinerari, uno per chi vorrà gustare ottimi bicchieri di vino accompagnati da abbondanti stuzzichini, l'altro per chi vorrà cenare in loco, gustando i piatti tipici di Andagna. All'ingresso i partecipanti potranno scegliere il percorso , lasciandosi tentare dalle golose specialità tipiche della zona. Compreso nell'acquisto ci saranno bicchiere, porta bicchiere da collo, mappa del percorso e scheda per votare la propria band preferita.

In questa serata speciale si terrà infatti il concorso per band del territorio "Belin, che band!".

La manifestazione ospita il Concorso per Band del territorio "Belin, che band!", che ha l'intento di promuovere l'aggregazione giovanile dando, inoltre, l'opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la propria passione per la musica ed esibirsi davanti a un pubblico. Al termine dell'esibizione la band che avrà ricevuto più voti sarà eletta vincitrice e porterà a casa un premio del valore di 500,00 Euro.

Sarà presente un maxischermo per seguire la partita Italia-Albania in occasione degli Europei di Calcio 2024.

Alle ore 21:30 si esibiranno fuori concorso gli Erbagrama, i vincitori della scorsa edizione del concorso. Alle ore 23:45 ci sarà la premiazione della band vincitrice 2024 presso il Piazzale Manifestazioni di Andagna e la festa continuerà con Dj COMIX e Claudio Restelli di Radio88 – Media partner dell'evento.

Domenica 16 giugno

RACCONTI A REALDO, PASSEGGIATA E CONVIVIO CON GLI SCRITTORI

L'Associazione sportiva Monesi Young organizza per domenica 16 giugno una giornata speciale in compagnia di un gruppo di scrittori per condividere il piacere di una lenta escursione attorno al borgo alpino di Realdo, con la partecipazione di Marino Magliani.

Una passeggiata ad anello con partenza e arrivo a Realdo. Ogni tanto una pausa, all'ombra, per ascoltare i racconti degli autori che parteciperanno, condividere sensazioni e stati d'animo.

Da Realdo si raggiungerà la borgata di Carmeli per la vecchia mulattiera che congiungeva Realdo con Verdeggia. Si attraverserà il borgo e si salirà per varcare la zona delle cave di ardesia, la Chiesa di Sant'Antonio, e, dopo l'ultima sosta, un sentiero porterà i partecipanti alla periferia di Realdo, nel boschetto dove sarà apparecchiato il pranzo all'aperto.

Alle 15 è prevista la presentazione di opere degli scrittori partecipanti, dibattito e firma copie.

Note logistiche: escursione con modesto dislivello, adatta a ogni camminatore, anche in considerazione del lento fluire che si darà al cammino. Punto di ritrovo e partenza al Rifugio Realdo, ore 9:30; termine dello show-book alle 17 circa.

Equipaggiamento consigliato: dotarsi di abbigliamento adeguato alla montagna, scarponcini e giacca/mantella antipioggia, acqua in abbondanza.

Info e prenotazioni: Giampiero De Zanet - Tel. 339 1183146

ANELLO DEL MONTE PIETRAVECCHIA CON PONENTE EXPERIENCE

Domenica 16 giugno l'Aassociazione sportiva Ponente Experience propone un bellissimo anello intorno al Monte Pietravecchia nel Parco Naturale delle Alpi Liguri.

Da qui le sagome dei camosci possono stagliarsi sull'azzurro del mare: proprio in questa zona, infatti, la fauna alpina raggiunge il suo areale più meridionale di espansione. I partecipanti visiteranno il Parco all'inizio del periodo della fioritura, che ha reso queste montagne famose tra i botanici e gli appassionati per la loro biodiversità e gli stupendi endemismi.

Il regolamento del Parco Naturale delle Alpi Liguri permette l'ingresso dei cani esclusivamente tenuti al guinzaglio.

Ritrovo: ore 8 a Taggia oppure ore 9 al Colle della Melosa

Distanza: 11 km circa – Dislivello: +/- 600 metri circa – Durata: 6 ore - Difficoltà: E.

Quota di partecipazione: Euro 10,00 a persona (gratuita fino ai 10 anni, 5 euro dagli 11 ai 18 anni).

Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d'acqua (almeno 1 litro), pranzo al sacco.

Info e prenotazioni: Marco Rosso - Tel. 338 7718703