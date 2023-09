Le aperture di settembre ed ottobre 2023

(Busalla, 01 Set 23) Dopo il ricco calendario di attività primaverili ed estive, l'Associazione StarAntola Ets vi aspetta presso l'Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola in località Casa del Romano (Fascia) anche per questi due mesi autunnali con aperture diurne in planetario e serali con osservazione diretta al telescopio.

Prenota la tua visita!

info@starantola.it

cell. 389 6331785