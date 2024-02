Parco Naturale Regionale dell'Antola

(Busalla, 01 Feb 24) Si sono svolte nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 gennaio, presso la sede di Borzonasca del Parco dell'Aveto, capofila per l'edizione 2023 del concorso Mieli dei Parchi della Liguria, le sedute di analisi organolettiche dei 114 campioni di miele in gara, a seguito della selezione curata dal Laboratorio regionale per le analisi dei terreni e delle produzioni vegetali di Sarzana. Le analisi chimico-fisiche, che prevedono il rispetto di alcuni standard, hanno infatti escluso 26 dei 140 campioni presentati.

Gli esperti in analisi sensoriali del miele, provenienti da Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, selezionati dall'Albo Nazionale di Bologna che ha dato il proprio riconoscimento al concorso ligure, si sono riuniti per la valutazione sensoriale ed organolettica dei campioni in concorso.

Coordinata dal Responsabile Tecnico, l'agronomo Dott. Angelo Consiglieri, e supportata dalla segreteria organizzativa del Parco dell'Aveto e dagli staff dei Parchi dell'Antola e di Portofino, la Giuria ha condotto l'analisi delle caratteristiche visive dei mieli nella prima giornata ed il giorno successivo ha provveduto all'esame olfattivo, tattile e gustativo dei campioni. Le analisi sensoriali hanno escluso altri 5 campioni dei 114 analizzati.

Nei prossimi giorni gli apicoltori partecipanti riceveranno una comunicazione recante l'esito dell'esame dei loro campioni.

L'appuntamento per la premiazione finale è domenica 7 aprile 2024, in occasione del convegno finale, che si svolgerà a Vicosoprano, in Comune di Rezzoaglio, nell'ambito del quale si premierà il prezioso lavoro degli apicoltori con il riconoscimento delle api d'oro.

Per adesso si può solo anticipare che i campioni premiati sono 77, di cui 5 con 3 api d'oro, 39 con 2 api d'oro, e 33 con 1 ape d'oro, atte a certificare l'eccellenza del miele dei Parchi Liguri.