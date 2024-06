Parco Naturale Regionale dell'Antola

Domenica 9 giugno a Busalla

(Busalla, 06 Giu 24) Sabato 8 e domenica 9 giugno l'appuntamento è a Busalla per la 22ª edizione della Festa delle Rose, l'ormai tradizionale ed atteso evento che rende omaggio al presidio Slow Food della Rosa da sciroppo della Valle Scrivia celebrata in tutte le sue declinazioni, dal roseto alla pianta in vaso, dai prodotti cosmetici alla tavola, attraverso mercatini, laboratori, mostre ed incontri a tema.

Nell'occasione, il Centro Esperienze del Parco dell'Antola sarà presente domenica 9, per tutta la giornata, e vi aspetterà presso lo stand del Parco per partecipare al laboratorio "Beeswax wrap", dedicato al tema del riuso: a partire da scarti di stoffa e di cera d'api creeremo assieme una pellicola per alimenti del tutto sostenibile!

Il laboratorio è realizzato nell'ambito del progetto del Sistema Ligurre di Educazione Ambientale volto alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione del consumo di plastica e di contrasto al marine litter (D.G.R. 385 del 27/04/2023).

Vi aspettiamo!