Parco Naturale Regionale dell'Antola

CamminAntola luglio - agosto 2024

(Busalla, 04 Lug 24) Un ricco calendario di iniziative ed escursioni guidate per questi mesi estivi, per vivere appieno il Parco e il suo territorio e scoprirne la biodiversità. Per partecipare è necessario prenotare telefonicamente contattando l'Ente Parco al n. 010 944175 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Di seguito gli appuntamenti per i mesi di luglio ed agosto:

- Sabato 13 luglio: "Le vie degli alpeggi: l'anello del M. Banca" con apericena in azienda agricola

- Sabato 20 luglio: "La notte del gambero" - progetto Life Claw EU

- Sabato 27 luglio: "Tramonti in vetta"

- Domenica 4 agosto: "Pic nic ai mulini"

- Sabato 17 agosto: "Tramonti in vetta"

Il programma dettagliato di tutte le iniziative è consultabile sul sito www.parcoantola.it.alla sezione eventi.

Per tutte le escursione è sempre necessario indossare un abbigliamento adeguato e scarponi da trekking.

Quota di accompagnamneto: 5,00€ (salvo diversa indicazione)