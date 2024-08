Parco Naturale Regionale dell'Antola

(Busalla, 07 Ago 24) L'Ente Parco dell'Antola e l'Associazione StarAntola ETS hanno avviato la nuova collaborazione per la gestione congiunta delle attività divulgative e le aperture al pubblico presso l'Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola - Comune di Fascia in località Casa del Romano (1406m) che durerà fino a metà 2027.Nel mese di agosto 2024, un ricco programma di aperture ed eventi vi attende per scoprire ed immergersi nelle meraviglie del cielo!

Ad aprire il calendario di attività, nei giorni 9, 10 e 11 agosto 2024, in vista del periodo di San Lorenzo, si terrà la seconda edizione dell'evento "Le lacrime di San Lorenzo viste dall'Antola" con due turni di serali (ore 21.30 e 23.00)La serata sarà strutturata come segue:1. Introduzione specifica di carattere tecnico/scientifico sulla natura delle stelle cadenti (Come si forma? Di cosa sono composte? Quali sono le più famose? ….) 2. Visita al planetario dell'Osservatorio con spiegazione di tutti i fenomeni di stelle cadenti durante l'anno3. Osservazione in esterna tramite dei telescopi amatoriali dell'Associazione StarAntola e ovviamente … Caccia alle stelle cadenti! A seguire, sarà allestita una zona in esterna per continuare ad osservare il cielo in compagnia degli esperti dell'Associazione.La prenotazione per l'evento "Le lacrime di San Lorenzo viste dall'Antola" è obbligatoria e può essere effettuata tramite e-mail all'indirizzo info@starantola.it, chiamata/SMS o Whatsapp al numero 3896331785, tramite apposito form sul sito www.starantola.it (costo: 10€ adulti, 7€ ragazzi under 1, gratuito per i bambini under 6).

Per le ulteriori aperture ordinarie del mese di agosto, saranno svolti due turni di visita pomeridiani (ore 15:00 e 17:00) e due serali (ore 21:30 e 23:00). Tutte le visite saranno strutturate in una prima fase in sala conferenze con una presentazione sulla storia della struttura, sulle sue capacità tecnico/scientifiche e la spiegazione di qualche nozione base e non di astronomia. A seguire si alterneranno visita al planetario con spiegazione, e simulazione, di tutta la volta celeste del cielo dell'Antola di agosto ma anche di svariati altri luoghi e anni, visita al telescopio da 80cm dell'Osservatorio, con spiegazione tecnica inerente e, cielo permettendo, osservazione del sole tramite apposito telescopio (turni pomeridiani) e osservazione diretta all'oculare (turni serali) di alcuni oggetti celesti.

E' sempre consigliata la prenotazione.

Costo d'ingresso: intero: 7€, ridotto under 12 e over 65 5€, gratuito under 6 (è disponibile solo il pagamento in contanti in loco il giorno della visita)

Per informazioni e prenotazioni: -

- e-mail all'indirizzo info@starantola.it,

- chiamata/SMS o Whatsapp al numero 3896331785,

- tramite apposito form sul sito www.starantola.it.