Parco Naturale Regionale dell'Antola

(Busalla, 04 Set 24)

Un ricco programma di aperture ed eventi vi attende per scoprire ed immergersi nelle meraviglie del cielo di fine estate ed autunno presso l'Osservatorio Astronomico Regionale del Parco dell'Antola a Casa del Romano!

Nelle aperture ordinarie, saranno svolti due turni serali (ore 21:30 e 23:00) il venerdì e il sabato e ulteriori due turni pomeridiani (ore 15.00 e 17.00) il sabato e la domenica. Tutte le visite saranno strutturate in una prima fase in sala conferenze con una presentazione sulla storia della struttura, sulle sue capacità tecnico/scientifiche e la spiegazione di qualche nozione base e non di astronomia. A seguire si alterneranno visita al planetario con spiegazione, e simulazione, di tutta la volta celeste del cielo dell'Antola ma anche di svariati altri luoghi e anni, visita al telescopio da 80 cm dell'Osservatorio, con spiegazione tecnica inerente e, cielo permettendo, osservazione del sole tramite apposito telescopio (turni pomeridiani) e osservazione diretta all'oculare (turni serali) di alcuni oggetti celesti.

E' sempre consigliata la prenotazione.

Costo d'ingresso: intero: 7€, ridotto under 12 e over 65 5€, gratuito under 6 (è disponibile solo il pagamento in contanti in loco il giorno della visita)

Per informazioni e prenotazioni:

- e-mail all'indirizzo info@starantola.it

- chiamata/SMS o Whatsapp al numero 3896331785

- tramite apposito form sul sito www.starantola.it