Parco Naturale Regionale dell'Antola

9-10 settembre 2024

(Busalla, 04 Set 24) Entra nella sua fase più operativa il processo partecipato intrapreso dall'Ente Parco, con la comunità locale, per delineare la proposta di turismo sostenibile delle vallate dell'Antola che verrà consegnata a Bruxelles entro la prima metà di dicembre per l'ottenimento della certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (l'intervento è finanziato nell'ambito del progetto Interreg Marittimo IT-FR CamBioVia Pro).

La CETS, introdotta da Europarc Federation, è lo strumento metodologico che certifica il processo di costruzione di una strategia locale per la gestione delle aree protette nella direzione del turismo sostenibile, per conservare quello che si promuove e promuovere quello che si conserva.

Il percorso di coinvolgimento degli stakeholders da parte dell'Ente Parco è iniziato a fine aprile.

Il forum plenario di avvio a maggio e i due tavoli di lavoro organizzati a giugno hanno già coinvolto un centinaio di attori significativi tra amministratori, operatori del settore turistico, produttori locali, dipendenti del Parco, associazioni e proloco, nella riflessione sul significato della CETS e sull'opportunità che una strategia di turismo sostenibile comporta per il comprensorio.

Tutti i portatori d'interesse sono ora invitati agli incontri di lunedì 9 settembre, a Torriglia (presso la sede del Parco) e martedì 10 settembre, a Busalla (presso la sala consigliare del Comune) alle ore 17.00, per riprendere i lavori per la candidatura e delineare concretamente le azioni su cui impegnarsi.

Gli incontri saranno anche l'occasione per informare e sensibilizzare i partecipanti circa i contenuti della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile ed indirizzare la Strategia del Parco per l'ottenimento della Carta Europea e, quindi, le singole proposte di azione di turismo sostenibile, al perseguimento dei global goals nonché per effettuare una ricognizione territoriale delle buone pratiche inerenti lo sviluppo sostenibile attraverso la compilazione online del seguente questionario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNbQ7fdShOgXlliRR8T2cTElcl4D8HNwvIuUO6HJK9BxJwhQ/viewform (per informazioni e supporto: Centro di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile del Parco dell'Antola, tel 010 944175, ceantola@parcoantola.it)