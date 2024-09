Parco Naturale Regionale dell'Antola

Parte la raccolta di idee e progettualità utili a definire la prossima Strategia di Sviluppo Locale

(Torriglia, 20 Set 24) Dalla prossima settimana prendono il via gli incontri pubblici con aziende e operatori locali per raccogliere idee e progettualità che serviranno a costruire la Strategia di Sviluppo Locale del nuovo GAL VerdeMare Liguria, che dalla programmazione CSR 2023-2027 copre il territorio di 52 Comuni . Tanti appuntamenti per toccare tutte le zone del GAL e raggiungere il maggior numero di soggetti potenzialmente interessati.

Gli inconti promossi dal GAL sono coordinati da Coldiretti, CIA e Confagricoltura.

Calendario degli incontri 2024: