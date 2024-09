Parco Naturale Regionale dell'Antola

Partita la fase di ascolto dei territori per delineare le necessità di operatori ed enti locali

(Busalla, 27 Set 24) Parallelamente alle attività di animazione portate avanti attraverso gli incontri in programma con le associazioni di categoria agricole e le iniziative di ANCI rivolte agli Enti Locali, il nuovo GAL VerdeMare Liguria ha attivato anche un canale di comunicazione con i tanti operatori del territorio, prevalentemente le categorie attive nel settore agricolo e nel turismo, per raccoglierne le richieste.

I dati e le informazioni raccolti saranno utili non solo a definire la nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL VerdeMare Liguria, ma anche a valutare la possibilità di aprire bandi di finanziamento con i fondi che il GAL riceverà dal Complemento di Sviluppo Rurale regionale (CSR 2023-2027) per attuare la SSL.

Inviatiamo dunque operatori turistici, associazioni, aziende agricole, ma anche privati che vogliono avviare nuove attività a compilare un breve questionario: basteranno meno di 5 minuti per indicare necessità di ampliamento o miglioramento delle attività esistenti o progetti per l'avvio di nuove attività, in ambito turistico ma non solo.

>>clicca qui per compilare il questionario

Per informazioni: Segreteria GAL VerdeMare Liguria

Tel. 010.944175 - e-mail: segreteria@parcoantola.it

Pagina Facebook: galverdemare