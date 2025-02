Parco Naturale Regionale dell'Antola

(Busalla, 03 Feb 25)

È fissato per domani, martedì 4 febbraio, presso la sede del Parco a Torriglia, il Forum finale della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco dell'Antola.

Sono 66 le azioni che saranno sottoscritte da operatori di settore, produttori, associazioni, amministratori locali oltre che dal Parco, e che compongono la strategia di rilancio delle Valli dell'Antola, nel segno della sostenibilità e della responsabilità condivisa.

La cura dei luoghi e della comunità dell'Antola rappresenta il perno attorno al quale si svilupperà, attraverso un lavoro coordinato e comune, la proposta turistica del territorio del Parco per i prossimi 5 anni. Una sfida che unisce tradizione, innovazione e un forte senso di appartenenza.

L'Ente Parco non può che dirsi orgoglioso della risposta di tanti e diversi attori locali e dell'intenso lavoro che ciascuno dei 43 firmatari ha svolto in questi mesi con la volontà di mettersi in rete che emerge dalle proposte di ognuno. Il percorso di coinvolgimento degli stakeholders a cura del Parco è iniziato lo scorso anno: un forum plenario di avvio ad aprile 2024 e poi, nei mesi successivi, da maggio a novembre, una serie di tavoli di lavoro hanno visto il coinvolgimento di tanti attori diversi nella riflessione sul significato della CETS e sull'opportunità che una strategia di turismo sostenibile comporta per le valli dell'Antola. Il Forum finale è ora chiamato ad approvare la strategia generale di sviluppo turistico sostenibile e il Piano delle azioni 2025-2029 formato dalle 66 schede-azioni descrittive, che identificano anche i responsabili dell'attuazione, una stima delle eventuali risorse necessarie, i partner coinvolti e gli obiettivi prefissati.

La strategia così delineata, frutto di mesi di lavoro collettivo e partecipato, "volerà" poi a Bruxelles per essere valutata da un verificatore non italiano di Europarc Federation che, dopo opportuni sopralluoghi, potrà certificare il processo di costruzione della strategia e decidere per l'attribuzione della CETS al Parco dell'Antola e al suo territorio.