Parco Naturale Regionale dell'Antola

(Busalla, 26 Feb 25) Con la primavera alle porte, un ricco calendario di iniziative ed escursioni guidate per vivere appieno il Parco e la sua natura. Per essere sempre aggiornati sulle iniziative e le escursioni in programma è possibile iscriversi alla newsletter del Parco.

Di seguito tutti gli appuntamenti nel mese di marzo:

- Sabato 1 e domenica 2 marzo: "Weekend nel Parco: sulle tracce di...": 2 giorni immersi nella natura con pernotto al Rifugio sul M. Antola

- Sabato 8 marzo: "L'arte contadina: la potatura delle rose da sciroppo": curiosità, consigli pratici, storia e sapori di questa antica coltivazione.

- Domenica 9 marzo: "L'anello di Monte Reale": antiche cronache narrano di poderosi assedi al suo castello, una chiesa e un rifugio accoglieranno gli escursionisti sulla sua panoramica cima che spazia dalla catena dell'Antola fino al mare e alle Alpi.

- Domenica 23 marzo: "Intorno al Bric di Rondanina!": un panoramico percorso ad anello con vedute inedite sul Lago del Brugneto e l'opportunità di visitare il Centro Visita Il Lupo in Liguria a Rondanina.

Il programma dettagliato di tutte le iniziative e dei percorsi proposti è consultabile sul sito www.parcoantola.it. alla sezione eventi. Per partecipare è sempre necessario prenotare telefonicamente contattando l'Ente Parco al n. 010 944175 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Per tutte le escursione è necessario indossare un abbigliamento adeguato e scarponi da trekking.