Parco Naturale Regionale dell'Antola

(Busalla, 28 Feb 25) Siete pronti ad immergervi nelle meraviglie del cielo di primavera? Un ricco programma di aperture vi attende presso l'Osservatorio Astronomico Regionale del Parco dell'Antola a Casa del Romano, nel Comune di Fascia, a 1406 metri di quota.

Da marzo a maggio 2025, l'Osservatorio propone aperture ordinarie per grandi e piccini nei seguenti weekend:

- MARZO 7/8/9, 21/22/23;

- APRILE 18/19/20, 25/26/27;

- MAGGIO 9/10/11, 23/24/25.

I turni di visita sono: al venerdì due turni serali (ore 21:30 e 23:00) al sabato due turni pomeridiani (ore 15.00 e 17.00) e due turni serali (ore 21:30 e 23:00), alla domenica due turni pomeridiani (ore 15.00 e 17.00).

Tutte le visite, a cura dell'Associazione StarAntola ETS, sono strutturate in una prima fase in sala conferenze con una presentazione sulla storia della struttura, sulle sue capacità tecnico/scientifiche e la spiegazione di qualche nozione base e non di astronomia. A seguire si alterneranno visita al planetario con spiegazione, e simulazione, di tutta la volta celeste del cielo dell'Antola ma anche di svariati altri luoghi e anni, visita al telescopio da 80 cm dell'Osservatorio, con spiegazione tecnica inerente e, cielo permettendo, osservazione del sole tramite apposito telescopio (turni pomeridiani) e osservazione diretta all'oculare (turni serali) di alcuni oggetti celesti.

E' sempre consigliata la prenotazione.

Costo d'ingresso: intero: 7€, ridotto under 12 e over 65 5€, gratuito under 6 (è disponibile solo il pagamento in contanti in loco il giorno della visita).

Per informazioni e prenotazioni:



- e-mail all'indirizzo info@starantola.it

- chiamata/SMS o Whatsapp al numero 3896331785

- tramite apposito form sul sito www.starantola.it