Parco Naturale Regionale dell'Antola

...di valle in valle

Domenica 17 Dicembre 2023

Di valle in valle, percorrendo l'itinerario che collega due dei più caratteristici nuclei rurali del Parco dell'Antola. Dal suggestivo borgo medievale di Senarega (723m) in Val Brevenna si sale a Cerviasca e da lì si guadagna il crinale che separa la Val Brevenna dalla Val Pentemina, nei pressi del cosiddetto Ballo della Gallina (1026m), per poi ridiscendere verso Pentema (798m). Giunti in paese visita del caratteristico presepe che con oltre 40 scene a grandezza naturale ricostruisce la vita rurale di un tempo in questi borghi. Rientro a Senarega nel pomeriggio ripercorrendo il medesimo sentiero con sosta a Cerviasca dove alle ore 15 si terrà la decima edizione di Canti in Vetta con la partecipazione del coro Valle Scrivia e Busalla (a seguire cioccolata calda e vin brulè)

Tempo di percorrenza complessivo 5h ca.

Durata: giornata intera, possibilità di ristoro presso il circolo Amici di Pentema (in alternativa pranzo al sacco).

Ritrovo: Senarega (Val Brevenna)

Quota accompagnamento: 5,00€ a persona

La prenotazione all'escursione è obbligatoria e va effettuata contattando l'Ente Parco al n. 010 944175 entro le ore 12.00 di venerdì 15 dicembre.