Parco Naturale Regionale dell'Antola

Sabato 6 Aprile 2024

Sabato 6 aprile, presso l'Agriturismo Cascina Salvega a Casella (Loc. Salvega), Rita e Fulvio ci racconteranno le varie fasi di produzione dello sciroppo di rose, come vengono reimpiegati i petali dopo la loro spremitura e le altre buone pratiche messe in atto per il riutilizzo degli scarti del ciclo produttivo e dell'attività dell'azienda. Dalle rose alla birra, dall'allevamento degli animali alla loro alimentazione, dalla pulizia dei prati e dei boschi alla produzione di ortaggi: il sapere contadino di un tempo che sa innovarsi in modo sostenibile.

L'attività è realizzata nell'ambito del progetto del Sistema Ligure di Educazione Ambientale per la promozione dell'economia circolare e per la riduzione dei rifiuti (attività gratuita).

A seguire aperitivo a base dei prodotti dell'azienda (costo 15,00€).

Durata: mezza giornata (pomeriggio).

Ritrovo: Loc. Salvega (Casella), ore 15.30

E' consigliato abbigliamento comodo con scarpe da trekking. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 4 aprile contattando l'Ente Parco dell'Antola al n. 010 944175.