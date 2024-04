Parco Naturale Regionale dell'Antola

Giovedì 25 Aprile 2024 ore 09:00

In concomitanza con l'evento "Porta un Tricolore in Antola" sul Monte Antola, il Parco propone un'escursione guidata a partire da Donetta (Torriglia) per raggiungere la vetta del M. Antola in occasione della commemorazione della Liberazione che si terrà alle ore 11. A seguire ristoro con il rancho del partigiano presso il Rifugio ParcoAntola con musica.

Tempo di percorrenza: 2h 30'

Dislivello: 600m

Durata: giornata intera

Ritrovo: Donetta, ore 8.00

Costo accompaganmento: gratuita

Prenotazione obbligatoria telefonando allo 010 944175 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 entro il 24 aprile.